Yahaira Plasencia brindó un concierto este último martes donde presentó lo mejor de su repertorio musical. Sin embargo, el show de la salsera no contó con gran afluencia de público, por lo que Rodrigo González no evitó ironizar con el hecho. El conductor de Amor y Fuego señaló que la presentación tuvo de todo, pero no gente. “La Yahaira realizó su primer concierto, y ¿quiénes estuvieron ahí?: el Pancho (Rodríguez) y el Gato (Anthony Aranda). No faltó nada, bueno sí: público”, indicó ‘Peluchín’, aunque más adelante precisó que la fecha y las compras de estas épocas pudieron haberle jugado en contra a la ‘Yaha’. Video: Willax TV.