La voleibolista no se quedó conforme con su paso por Reinas del show y pretende abrirse más camino en la televisión peruana.

No se conforma con nada. La voleibolista Carla Rueda confesó que tiene muchas ganas de mantenerse activa en la televisión, luego de su regresó a la televisión como participante del reality Reinas del show. “No sé respecto a propuestas, pero soy una persona que le gusta arriesgarse (…) uno no debe perder su esencia, lo que se vea, de aquí en adelante, no lo sé. Pero yo feliz de continuar en la televisión”, señaló. Además, agradeció al público todo el apoyo que le dieron cuando fue concursante del programa de baile conducido por Gisela Valcárcel. Como se recuerda, la deportista inició en el mundo de la televisión como una chica reality al ingresar a Combate.