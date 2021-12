Andrea San Martín respondió todas las preguntas de Magaly Medina, en una entrevista exclusiva, la noche del 21 de diciembre. La ex chica reality, entre otras cosas, reveló que Juan Víctor, su expareja y padre de su hija Lara, le pidió meses atrás un permiso para solicitar la residencia en Estados Unidos de la menor. Es por ello que la influencer aseguró tener dudas sobre las verdaderas razones que tendría el empresario para acusarla en televisión nacional. Para ella, se tratarían de estrategias para conseguir llevarse a su hija a vivir permanentemente en Estados Unidos. “Primero me piden residencia, luego hacen una denuncia con hechos pasados, después consiguen declaraciones y luego de eso pide la tenencia. Entonces no me cuadra”, sostuvo San Martín. Video: ATV.