Andrea San Martín lamenta haber expuesto su batalla legal con Juan Víctor: “Me equivoqué”

En su entrevista con Magaly Medina, Andrea San Martín reveló que se encuentra arrepentida de haber expuesto sus problemas con Juan Víctor públicamente y recalcó que las autoridades les han pedido no hablar sobre ciertos temas pues podrían atentar contra el proceso de conciliación. Además también indicó que por este motivo ahora no desea dar muchos detalles sobre su vida personal. “Existe un crecimiento continuo, por esto decidí quedarme callada. Me equivoqué en su momento en exponer las cosas que se expusieron y también a la exposición a nivel mediático junto a Sebastián (Lizarzaburu)”, dijo. Video: ATV