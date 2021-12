Juan Víctor explica que no pasó pensión a inicios de la pandemia: “Perdí mi trabajo en agosto del 2020″

Juan Víctor se presentó en Amor y fuego para aclarar las declaraciones que hizo Andrea San Martín en el programa de Magaly Medina. Ella contó que, durante unos meses, el padre de su hija no le pasó ningún monto de la pensión de alimentos que le correspondía. Por ello, Juan Víctor explicó que a inicios de la pandemia no sabía si iba a continuar trabajando en la aerolínea, por lo que no pudo cumplir con la pensión de su pequeña. Sin embargo, aseguró que, en ese momento, la empresaria comprendió y no reclamó por ello. Video: Willax.