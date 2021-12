Andrea San Martín explica por qué pide a Juan Víctor 7.000 soles de pensión para su hija

Andrea San Martín rompió su silencio y justificó por qué le solicita a Juan Víctor Sánchez una suma de 7.234 soles para su hija menor. “Hay una conciliación de no acuerdo, un acta de no acuerdo que yo también invito al señor a poder conciliar respecto al tema de alimentos. ¿Por qué? Porque la pensión de alimentos de mi hija era de 800 soles. De ese dinero hubo una época en la que me pasó cero soles por meses (...) No es solo de la bebé, sino también de lo que la madre gasta a nivel familiar global. ¿Por qué? Quien toma la decisión no soy yo ni él, sino un juez”, detalló en Magaly TV, la firme. Video: ATV.