El deportista Hugo García estuvo en el programa América espectáculos y brindó detalles de cuando entró a la casa de Bárbara Cayo por primera vez. La reconocida actriz es la madre de su actual pareja, Alessia Rovegno, y al recibir al chico reality en su casa también lo hizo para que sus otros familiares tengan un acercamiento con él. En ese sentido, el modelo comentó que ”estaba nervioso, pero tienes que entrar con actitud”. Asimismo, añadió: “Ya me tocaba conocer. Fue mejor de lo que esperé. Me han tratado súper bien. Todas son súper lindas, súper talentosas. Seis horas bailando. Me he quedado sorprendido”. VIDEO: América TV