Flavia Laos ha decidido dejar completamente en el pasado la amistad que hasta hace unos meses tenía con Luciana Fuster y Patricio Parodi. “Es como si no existieran. Yo los he bloqueado. Habíamos quedado bien, pero yo le pregunté (a Patricio) en su momento algunas cosas y no me respondió con sinceridad”, detalló la actriz para América Espectáculos. Video: América TV.