Ethel Pozo volvió a afirmar que mantiene una amistad con Melissa Paredes pese a que la invitó a su cumpleaños y la exconductora no fue. “Hemos perdido amigos en el 2021, pero no yo no he perdido… Melissa sigue siendo mi amiga”, expresó la hija de Gisela Valcárcel. Sus compañeros, Janet Barboza y Edson Dávila, la cuestionaron. Video: América TV