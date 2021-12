Andrea San Martín reveló en Magaly TV que que sus exnanas le robaron y extorsionaron

La conductora Andrea San Martín fue invitada al programa de Magaly Medina y aclaró las diversas polémicas sobre las acusaciones de sus extrabajadoras.

"Estas personas salen de mi casa no porque no les pareció mi forma de crianza, sino porque una me robó", dijo Andrea San Martín. Foto: Magaly TV/captura, Andrea/captura.

El pasado 10 de diciembre, dos de la exempleadas del hogar de Andrea San Martín acudieron al programa Andrea para revelar supuestas agresiones que cometía la modelo con su última hija. Sin embargo, el día de hoy, la conductora de televisión acudió al set de Magaly TV para contar su verdad y comentar sobre estas acusaciones. “Yo solo puedo hablar en base a documentación. Estas personas salen de mi casa no porque no les pareció mi forma de crianza, sino porque una me robó y tengo el documento y audio donde ella lo reconoce. Betzabé Penachi se va de mi casa robándome. Sin embargo, yo siempre tuve buena comunicación con ella”, comentó. También agregó que, en el caso de la señora María Reyes, ella fue retirada de su hogar porque la quería extorsionar luego de haberse contagiado de COVID-19. Video: Magaly TV.