Andrea San Martín niega haber maltratado a su hija: “Es totalmente falso”

El día de hoy, 21 de diciembre, Andrea San Martín fue invitada al programa Magaly TV, la firme para romper su silencio y tener la oportunidad de defenderse de las polémicas en las que se ha visto en vuelta, luego de que varias de sus nanas le confiesen a su expareja Juan Victor, padre de su última hija, que la empresaria tendría un comportamiento agresivo con la menor. Sin embargo, tras escuchar el audio donde su extrabajadora afirma haber visto a la conductora darle un “manazo en la boca” a la pequeña, comenta firmemente que no es cierto. “Es totalmente falso y he escuchado peores cosas de las que se me han acusado”, comentó. Video: Magaly TV.