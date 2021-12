En la edición del 20 de diciembre de Yo soy: grandes batallas internacional se enfrentaron ‘Billie Joe Armstrong’ y ‘Guiller’. El exintegrante de Magneto, Mauri Stern, fue el primer miembro del jurado en comentar tras la presentación de ambos imitadores. Su comentario para el cantante de Green Day fue favorable, pues resaltó su “entrega”. “La parte más valiosa tuya es que eres un músico de verdad, gozas con la música”, dijo el juez. Tras ello, Katia Palma se vio en la necesidad de interrumpir a su compañero, al no estar de acuerdo con la crítica. “No veo al personaje, me desconecto, me aburre”, opinó, en clara discrepancia con Stern. “Si Mauri mete presión a todos que a él no le diga ‘ya, esta bien’… Sé duro con todos entonces”, expresó la comediante. Stern se defendió insistiendo en que el competidor tiene talento y potencial. Video: Latina.