Emocionada a más no poder. El programa América hoy tuvo como invitada a la cantante Ruby Palomino y a su madre Gloria Ramos. La conductora Janet Barboza no pudo evitar emocionarse al ver que una artista de provincia está triunfando en la industria musical nacional y recordó sus inicios en la televisión. “Yo, al igual que ustedes, soy una mujer provinciana que también me abrí camino en una ciudad difícil, pero siempre recordando y estando orgullosa de mis raíces. Me veo reflejada en su lucha y victoria”, dijo con la voz entrecortada. Video: América hoy.