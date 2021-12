Christian Domínguez llegó tarde a América hoy y reveló que no pudo bañarse: “Una cosa de locos”

Christian Domínguez llegó tarde al set de América hoy y fue confrontado por sus compañeros debido a que no estuvo a tiempo para el inicio del programa. El cumbiambero se mostró muy agitado y explicó que llegó directamente desde Nazca, lugar en el que tuvo un concierto con su orquesta, y que ni siquiera tuvo tiempo de bañarse antes de la transmisión. “He venido corriendo, me he dado un ‘lavado de gato’, en el bus tenemos un baño y ahí con una botellita. Una cosa de locos”, dijo. Video: América Televisión.