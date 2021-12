Melissa Paredes: Instarándula mostró videos de la modelo junto a Pancho Rodríguez en la playa

El verano llegó y ya comienza a sentirse el calor, es por ello que Melissa Paredes decidió pasar un día tranquilo en la playa junto a su menor hija, Mía, y publicó varias historias en su cuenta de Instagram donde sólo se les veía a las dos. Sin embargo, el popular ‘Samu’ de Instarándula reveló que estuvo acompañada. Resulta que unas seguidoras del canal le enviaron fotos al periodista de espectáculos donde se veía a la actriz junto a Pancho Rodríguez. Frente a ello, el conductor no pudo con la emoción. “Está tranquila, publicando fotos sola en la playa (Melissa), hasta que una instachismosa me mandó el detrás de cámarsa, no entiendo. ¿Qué hace Pancho con Melissa? ¿Serán amigos? No voy a pensar nada malo”, comentó. Video: Instarándula.