‘Pepe González’ tras regresar al nuevo Al fondo hay sitio: “Recordé la destrucción de mi casa”

‘Pepe González’ vuelve a Las Lomas. Al fondo hay sitio regresa con fuerza el 2022. Los integrantes del elenco original se pronunciaron sobre cómo fue su reacción cuando se enteraron que una vez más se pondrán en la piel de sus queridos personajes. Uno de ellos fue David Almandoz, quien aseguró que tuvo que volver a subirse al característico micro para recordar si aún sabe cómo manejarlo. “David y Pepe se han mimetizado, hay muchas cosas que de repente yo tengo de Pepe y Pepe tiene de David. Me resulta natural ahora que me he encontrado con Laszlo Kovacs, que hace de Tito, nos resulta natural el intercambio, el feeling , la conversación. Lo primero que me vino a la mente cuando regresé al barrio fue la destrucción de mi casa, la escena final”, expresó emocionado. Video: Estás en todas.