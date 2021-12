Un infartante momento se vivió en la edición de este viernes 17 de diciembre en América hoy, cuando Vania Bludau llegó al programa y estuvo, luego de dos años, cara a cara con Christian Domínguez. Ante la presencia del cumbiambero, la modelo no dudó al trolearlo y recordar que siempre estuvo ausente cuando Isabel Acevedo visitó el set de TV. “Qué milagro que no ha dicho para faltar. Cuando yo he venido varias veces o cuando ha venido Isabel, él siempre ha faltado”, dijo. De ese modo, Domínguez resaltó que no tenía ningún problema con Vania. Video: América TV.