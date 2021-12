La empresaria Brunella Horna reveló a La República que no tiene planes de contraer matrimonio con Richard Acuña. “Estamos pensando en mucho trabajo”, expresó.

Brunella Horna volvió a afirmar que no se encuentra preparada para dar el siguiente paso en su relación con el excongresista Richard Acuña, a pesar de que en una reciente aparición en En boca de todos bromeó sobre la posibilidad de contraer matrimonio y formar una familia. “Fue una broma, en el programa todo es chacota. En los proyectos como pareja no está formar una familia, ni casarnos ni nada. Estamos pensando en mucho trabajo, tanto él como yo. Yo también estoy con mis proyectos, no estamos pensando en eso. Estamos bien así”, dijo. Video: URPI - La República.