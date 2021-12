Yahaira Plasencia se sinceró sobre un posible retorno a Esto es guerra. La cantante explicó que esa etapa quedó en el paso, ya que no está dispuesta a hacer tanto esfuerzo físico. “No (regresaría) porque estuve dos o tres meses y me dolía todo el cuerpo y no hacía nada. Si quieren contratarme que sea para jurado, baile, canto para eso me pueden llamar. Ni agarrar los cubos, ni tirarme de 25 metros. Ya no más”, dijo. Video: América TV.