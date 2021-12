Sheyla Rojas revela que retoque en el rostro la afectó: “Se me inflamó hasta los dedos del pie”

La modelo Sheyla Rojas reveló que el último tratamiento estético que se hizo en el rostro, durante su estadía en Perú, la dejó adolorida y afectó su salud debido a que sufrió una fuerte inflamación en todo su cuerpo. Contó que al llegar a México, no podía hablar con normalidad y estaba hinchada. “Se me inflamó hasta los dedos del pie. (...) Me cuesta un poco hablar. Creo que no me hubiera inflamado sino me hubiera ido en avión al día siguiente. Estoy haciendo terapia aquí, no sabes cómo estaba, me inflamé hasta la uña del dedo.”, expresó. Video: América TV