Amor y fuego mostró, en un nuevo adelanto de su programa de este 16 de diciembre, declaraciones de Flavia Laos refiriéndose al íntimo vínculo que mantiene su expareja Patricio Parodi con Luciana Fuster, una de sus amigas más queridas. “La gente en verdad no es tonta, la gente sabe todo y ya (…) ellos ya no... ya fue, ya los saqué de mi cabeza. Los ‘choteé’ a los dos, no existen...”, dijo la influencer tras ser abordada por el reportero del programa. Video: Willax.