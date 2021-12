EEG: Jota Benz rechaza oportunidad de ser el mejor ‘guerrero’ por miedo a lesión

Jota Benz sorprendió a sus compañeros de Esto es guerra al anunciar al último minuto que no iba a completar el juego que le hubiera dado la oportunidad de competir por el título de mejor ‘guerrero’ este viernes 17 de diciembre. El chico reality sostuvo que prefirió pensar en su equipo y no arriesgarse a sufrir una lesión luego de haber sentido un dolor en uno de los juegos previos. “En el repechaje he puesto absolutamente todo como si esa fuera la final, y he sentido el jalón nuevamente de este lado (en su pierna). Por más que me encantaría competir por este premio, tengo que pensar más en el equipo y necesito recuperarme para estar al cien por ciento el día de la final”, manifestó apenado Benz. Video: América TV