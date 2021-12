Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina por decir que armó ampay: “No necesito de eso”

Yahaira Plasencia respondió a sus detractores luego de que se difundiera un ampay junto a Pancho Rodríguez. En las imágenes se le puede ver abrazando al chico reality, por lo que se habló sobre un posible romance entre ellos. A pesar de esto, Magaly Medina sugirió que la salsera habría armado el encuentro para generar polémica y así tener más opciones de ganar El artista del año, hecho que fue desmentido por la propia cantante. “Es lo más tonto que ha podido decir esa persona, nada que ver. No necesito de eso, tengo un programa donde puedo salir y puedo hablar sobre el concierto. Nunca lo he hecho y jamás lo haría. Pancho no se prestaría para eso”, dijo. Video: América TV.