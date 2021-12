Pamela Franco sobre tatuaje de Christian Domínguez con su cara: “Si algún día no estamos, salado”

Pamela Franco provocó las risas de todos en América hoy al hablar sobre el tatuaje que se hizo Christian Domínguez con su rostro. “Él me dijo que hizo eso porque siente, hoy por hoy, que quiere quedarse (con ella) toda la vida y me parece lindo y, si algún día no estamos, salado, porque imagínate ¿cómo se va a borrar eso?”, comentó. Video: América TV.