‘Giselo’ le dijo a Janet Barboza que Melissa Paredes no quiere regresar a América hoy para no verla, pero ella lo negó y lanzó comentario sobre ampay con Anthony Aranda.

Janet Barboza recordó el ampay de Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda después de que ‘Giselo’ y sus demás compañeros en América hoy le dijeran que la presentadora no regresa al programa por culpa suya. “Edson dice que si yo estoy aquí Melissa seguramente no va a venir, pero ella no va a venir no por mi culpa, sino por la del activador”, señaló entre risas. Video: América TV.