Yola Polastri criticó duramente a Rosángela Espinoza tras incursionar en los shows infantiles

Rosángela Espinoza dejó atrás su etapa en Esto es guerra para dedicarse nuevamente a los shows infantiles. Sin embargo, Yola Polastri conversó con Magaly Medina y criticó duramente los eventos de la ‘Chica selfie’. La experimentada animadora señaló que está cansada de que incursionen en este ámbito cuando no tienen trabajo y le recomendó dedicarse de lleno a su carrera. “ Cuando no tienen trabajo, siempre ven el lado de los shows infantiles como un recurso, pero eso no es un recurso. Es una equivocación ”, explicó para Magaly. Video: ATV.