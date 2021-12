Rosángela Espinoza enfurece con reportero de Magaly Medina que le recordó su paso por Telemundo

Rosángela Espinoza se encuentra en una nueva etapa de su vida tras dejar Esto es guerra oficialmente. La modelo ahora incursiona en los shows navideños y recientemente ganó la copa de un segmento en el programa de Andrés Hurtado, razón por la cual fue abordada por los reporteros de Magaly Medina. Sin embargo, el periodista no dudó en recordarle su visita a Telemundo, hecho que la hizo enfurecer. “No entiendo tu comentario. Yo no estuve en Telemundo. Como dije, me tomé una foto”, expresó con una evidente incomodidad. Video: ATV