Luego que Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz anunciaran que Facundo González estará fuera de la semana final de Esto es guerra por lesión, el argentino estuvo en el set del reality este martes para dar mayor de detalle de su dolencia. El participante se vio afectado, pero confesó que el dolor no lo deja competir. “He competido con fiebre, he competido desgarrado, pero la rodilla es algo bien delicado. La verdad sí me duele y me frustra y creo que la salud es importante”, indicó. Video: América TV.