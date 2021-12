Melissa Loza tras ser rechazada por ‘guerreros’: “Estoy feliz en los ‘combatientes’”

Melissa Paredes sorprendió a todos al confesar que le afectó el rechazo de los ‘guerreros’, pero que actualmente está muy contenta de formar parte del otro equipo. “Estoy muy feliz en los ‘combatientes’. El rechazo de los ‘guerreros’ sí me afectó, pero como lo dije en su momento, si me dan la posibilidad de escoger, hoy en día, soy ‘combatiente’. Como lo dije, yo me quedo en el barco y si el barco se hunde, juntos lo convertimos en submarino.... este es un equipo. Gracias a Dios por ponerme aquí”, señaló. Video: América TV.