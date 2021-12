Yahaira Plasencia no descarta una relación con Pancho Rodríguez: “Hay un cariño especial”

Yahaira Plasencia no descarta tener un romance con Pancho Rodríguez en el futuro. Así lo mencionó la salsera durante su visita en América hoy, este lunes 13 de diciembre. La cantante señaló que por ahora no está preparada para una relación, pero aclaró que no sabe qué pueda pasar con el chico reality en el futuro. “Pancho definitivamente es un chico increíble en todo el sentido de la palabra, somos muy buenos amigos, tenemos un cariño especial, pero no sé qué pueda pasar”, expresó. Video: América TV.