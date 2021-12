Durante el pasado lunes 12 de diciembre, Taylor Swift publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos de su cumpleaños donde aparece junto con Alana Haim. La cantante aseguró a los cibernautas que la fiesta siguió las precauciones para evitar más contagios del coronavirus. “No lo digas, no lo digas. Bien, lo digo: Me siento de 32. Y Alana se siente 30. ¡No te preocupes, todos pasaron la prueba (covid)! Muchas gracias por los deseos de cumpleaños, los quiero mucho a todos “, escribió la intérprete de “I bet you think about me”. Swift y Alana, miembro del grupo pop Haim, mantienen una cercana amistada desde el 2015. Video: Twitter Mundo Swift.