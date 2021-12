El 12 de diciembre, Harnaaz Sandhu, ganadora del Miss India 2021, se convirtió en tendencia en Twitter cuando, tras brindar un inspirador mensajes, concluyó su presentación durante la 70.ª edición del certamen Miss Universo, imitando a los gatos. “Dejen de compararse con los demás y empecemos a hablar de cosas más importantes en el mundo. Salgan y hablen por ustedes mismos porque ustedes son los líderes de sus propias vidas”, afirmó. Luego, con evidente nerviosismo, agregó: “No me esperaba hacer esto en un escenario mundial, pero he de hacerlo. No tengo otra opción: me encantan los gatos, los animales y me gustaría imitar a un gato”, dijo ante la mirada incrédula del presentador Steve Harvey, quien no supo qué comentar tras escucharla emular un maullido. Video: Miss Universo 2021.