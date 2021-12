Melissa Paredes no pudo recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la fecha indicada (28 de setiembre) tras haberse contagiado del virus. No obstante, y a casi tres meses de haber superado la enfermedad, la modelo finalmente se pudo vacunar. “No me dolió. Lo bueno es que tuve compañía de las enfermeras. Amé”, escribió la exconductora en sus historias de Instagram. Video: Instagram.