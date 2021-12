Melissa Klug responde a comentario machista en América hoy: “Sé cocinar, pero no me gusta”

Melissa Klug vivió un incómodo momento en una reciente visita al set de América hoy. Según le comentó a Magaly Medina, la cuestionaron por expresar sus deseos de tener otro hijo junto con Jesús Barco a pesar de que no le gusta cocinar. La empresaria contó cuál fue su reacción ante el comentario machista. “Me ponen al lado de la persona que estaba cocinando y me dicen: ‘Habla, comenta algo’. A mí no me gusta la cocina. Sí, sé cocinar, obviamente, porque tengo cinco hijos. He sido ama de casa, sé cocinar, pero no me gusta la cocina. (...) Me pararon en un lugar que no me gusta, ¿que quieren que diga?”, dijo. Video: ATV