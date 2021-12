‘Yo soy: grandes batallas’: imitadora de Ana Gabriel fue duramente criticada por el jurado

Los imitadores de Anal Gabriel y Nino Bravo se enfrentaron en un vibrante duelo este 9 de diciembre en la última edición de Yo soy: grandes batallas internacional. Sin embargo, la primera no tuvo un gran rendimiento, por lo que recibió duras críticas del jurado. Por ejemplo, Mauri Stern señaló que, conociendo a Ana Gabriel, su presentación tuvo muchas carencias. “Para darte crédito, sí te pareces a ella físicamente de lejos, pero, querida, la parte vocal; su raspado, que es tan inigualable; su capacidad vocal… Estás tan lejos pero tan lejos. No lo veo nunca. No está”, indicó el mexicano. Video: Latina.