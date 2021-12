Susy Díaz se presentó este 9 de diciembre en el programa América hoy para hablar sobre la actual situación de su hija, Flor Polo, y el esposo de esta, Néstor Villanueva. La excongresista sorprendió a las conductoras al revelar que no estaba al tanto de los problemas de la pareja, ya que ellos no le cuentan nada. “Hay cosas que veo y no puedo hablar porque Flor me prohíbe y por respeto a Néstor. A mí no me cuenta nada, me esconden muchas cosas. Yo me enteré por la prensa”, dijo. Video: América TV.