Rodrigo González revela que se escapó de la clínica para conducir Amor y Fuego: “Ya vuelvo”

Rodrigo González volvió este jueves 9 de diciembre a la conducción de Amor y Fuego junto a Gigi Mitre. El conductor explicó el motivo de sus dos días de ausencia asegurando que estuvo internado en una conocida clínica de la capital. Sin embargo, ‘Peluchín’ indicó que no aguantó los días de descanso, por lo que se escapó del internamiento. “Quiero agradecer a todas las enfermeras de la clínica El Golf, que me han tratado con mucho cariño, con mucho amor, me han dejado irme y les prometo que vuelvo”, señaló entre risas. Video: Willax TV.