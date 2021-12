‘Robotín’ le pide perdón a ‘Robotina’ y le propone reconciliarse: “Estoy aquí para cambiar”

Alan Castillo ‘Robotín’ y Karelys Molina ‘Robotina’ tuvieron un tenso reencuentro en el programa Mujeres al mando tras haber terminado su relación. En un momento, el cómico ambulante hizo un mea culpa, le pidió perdón y le propuso una reconciliarse en plena transmisión. “Te pido perdón por mis arranques, por mis impulsos. Terminé la relación sin hablar contigo, que estuvo muy mal. Estoy aquí para cambiar. Me he dado cuenta que no me gustaría perderla”, expresó. Video: Latina