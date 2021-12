Luciana Fuster fue consultada sobre los planes de radicar en México por motivos laborales. La modelo se retractó y explicó que le ganó la emoción cuando anteriormente se refirió al respecto, ya que en la actualidad tiene proyectos en Perú. “No me voy a vivir a ningún lado; si yo lo dije en algún momento, muchas veces uno habla de la emoción, pero cuando caes en cuenta y me pongo a pensar en la cantidad de trabajo que tengo acá, en el canal, la radio, con marcas... digo ‘no, no es momento de irme’. Sé que en algún momento me puedo ir, evidentemente, pero ahora no. Mientras pueda aprovechar el trabajo que tenga acá, lo voy a hacer”, sostuvo para las cámaras de América espectáculos. Video: América TV.