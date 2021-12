Luciana Fuster se defiende de críticas: “No voy a parar solo porque la gente me quiere ver mal”

Luciana Fuster respondió a los ataques que viene recibiendo por los conductores de Amor y fuego y cibernautas. A pesar de que los comentarios le afectan, ella no entiende por qué la critican, ya que no está haciendo nada malo. “Yo no tengo por qué estar decaída, no he hecho nada malo, no tengo por qué estar pensando todo el día en esas cosas, pero cuando me llegan esos mensajes me cuestan, me duelen; sin embargo, no soy de morirme por eso. A veces me siento mal y no quiero salir de mi cuarto; no obstante, la vida sigue y no voy a parar porque la gente me quiere ver mal”, dijo para América Espectáculos. Video: América TV