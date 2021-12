James Corden hace parodia del documental The Beatles: get back

James Corden, presentador de The late late show, se animó a compartir un video haciendo referencia al recién estrenado documental The Beatles: get back. En el clip, se puede ver una escena recreada de la película, en la que Corden interpreta a Gary, un miembro más de la mítica banda de Liverpool. Durante el sketch, se puede observar a Lennon, McCartney, Starr y ‘Gary’ improvisando una versión de la famosa canción “Let it be”. Sin embargo, James parece interrumpir a Paul para proponer nuevas canciones. “Aparentemente, el documento de The Beatles: get back omitió una figura clave”, escribió el conductor. Video: Twitter Late late show.