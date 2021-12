El empresario Juan Víctor se presentó en el programa de Andrea Llosa para contar diversos detalles sobre su relación con Andrea San Martín. A su paso, dijo que el ex chico reality Sebastián Lizarzaburu no saludaba a su hija Lara. “Desde que él llegó a la casa de mi hija no saludaba. La señora Juanita te lo puede afirmar. O sea, llegaba y decía ‘he venido a ver a mi hija’ y es como si no existía. Él mismo a ciertas personas les dijo que no tenía ningún vinculo con mi hija”, contó. Video: ATV.