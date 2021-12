‘Robotín’ reiteró que se “molestó” con ‘Robotina’ porque no le dijo que iría a una discoteca con amigas y Karla Tarazona le dio contundente respuesta.

Karla Tarazona le llamó la atención a Alan Castillo ‘Robotín’ por insistir en que Karelys Molina “le falló” al no decirle que se fue a una discoteca con amigas luego de que tuvieran una discusión. “¿Por qué quieres justificar algo que no tiene justificación? De lo que se trata acá es que cuando uno se equivoca hay que admitir y buscar ayuda. Eso no es malo”, aseveró la presentadora. Video: Latina.