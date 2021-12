Jennifer Lawrence reveló cuál fue su actividad más frecuente durante la pandemia

Durante el pasado 6 de diciembre, Jennifer Lawrence visitó el set de The late show con Stephen Colbert. En plena entrevista, este recordó que la actriz y protagonista de la película próxima a estrenarse Don’t look up no participaba desde hace tres años. Cuando Colbert le preguntó qué estuvo haciendo durante ese tiempo, la artista respondió: “He tenido mucho sexo”. La icónica respuesta de Lawrence se hizo viral en redes sociales y generó diferentes reacciones de parte de los cibernautas. Video: Tik tok JlawrenceArg.