Confía en ella. El productor musical Sergio George, quien se codea con artistas como Marc Anthony y Daddy Yankee, grandes exponentes musicales, se ha fijado en el talento de la salsera peruana Yahaira Plasencia, a quien descubrió en YouTube. Actualmente, le continúa ayudando a impulsar su carrera a nivel internacional. “Sergio no se va de mi lado, me sigue apoyando. Este año he cometido tantos errores (pero) Sergio está allí, no me suelta (...) Una persona de su nivel, con su trayectoria, me sigue agarrando la mano y me dice ‘Yahaira, confío en ti, no me falles’”, expresó la intérprete de “Y le dije no”. Asimismo, Plasencia aseguró que el próximo año se verá una versión mejorada de ella. “Este 2022, viene una Yahaira más disciplinada, más consciente de sus actos, más proyectada en lo que quiere”, expresó. Video: Ojo show.