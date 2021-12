Robotín reveló que Robotina le revisaba el celular cuando dormía. Magaly Medina preguntó si era cierto y ella no lo negó.

El 6 de diciembre, Robotín reveló en el programa de Magaly TV, la firme cómo su pareja desconfiaba de él, y cómo esto sirvió como un factor para el fin de su relación. “Ella, cuando yo estoy durmiendo, me pone el dedo en el celular y lo desbloquea y empiezan los problemas”, afirmó. Magaly Medina cuestionó qué cosas hay en su teléfono móvil que pueda provocar la desconfianza. En esa línea, la conductora preguntó a Robotina si lo dicho por su expareja era verdad. “Sí, es cierto. Muy cierto. (Lo hago) porque desconfío. Ya una vez le encontré cosas. Conversaciones con sus ‘amigas’. Cosas que no me gustaron para nada” , afirmó y luego le reclamó al artista callejero por ser ‘muy coqueto’. Video: ATV