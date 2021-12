Karen Schwarz termina en el suelo tras empujón de Katia Palma al grabar TikTok

Karen Schwarz grabó un divertido TikTok junto a Katia Palma en los camerinos de Yo soy: grandes batallas internacional, al ritmo de la canción “Sad girlz luv money” (I really like your party). La presentadora realizaba sus mejores movimientos de baile, cuando de pronto su compañera la empujó a modo de broma e hizo que terminara en el suelo y estallara en carcajadas. Video: TikTok