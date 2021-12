Johanna San Miguel muestra su decoración navideña gracias al canje: “Yo no he hecho nada”

La conductora Johanna San Miguel sorprendió al mostrar la lujosa decoración navideña de su casa, que llevó adornos en tono rosa, dorado y blanco. Sin embargo, al finalizar la entrevista, la presentadora de Esto es guerra reveló que todas las cosas, incluido el árbol de Navidad, lo adquirió gracias al canje. “La verdad es que yo no he hecho nada. Es canje”, expresó. Al ser consultada sobre cómo era su nacimiento del niño Jesús, ella se mostró incómoda al admitir que no tenía. “Pero espérate pues, todavía no”, aclaró. Video: América TV