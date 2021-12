Samuel Suárez se mostró triste al enterarse de la suspensión de los Cheese Tris: “Te voy a extrañar”

El popular ‘Samu’ inició sus historias en el canal de Instarándula el día de hoy mostrándose afectado tras la decisión de Indecopi de suspender la circulación de los populares snacks Cheese Tris del mercado por tener grasas trans en una cantidad superior a la establecida por la normativa vigente. “Lleve, casera, los últimos cuatro Cheese Tris que quedan en el mercado, a 1.000 soles. Disfrute el saborcito a quesito que no vas a sentir en tu vida por culpa de Indecopi (…). ¿Por qué tú tenías que sobrepasar el límite permitido de grasas trans?, ¿por qué no los totopos o cuates, que no me gustan? Te voy a extrañar, Cheese Tris” , dijo el comunicador a modo de broma. Video: Instarándula.