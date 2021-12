El príncipe Guillermo recordó el karaoke que hizo con Taylor Swift y Jon Bon Jovi

El príncipe Guillermo se animó a compartir más detalles sobre una de las experiencias más divertidas que ha vivido durante la grabación del podcast de Apple Fitness + ‘Time to Walk’, que se estrenará el 6 de diciembre. Durante una recaudación de fondos en el Palacio de Kensington, el duque de Cambridge confesó que se sintió como si estuviera “en trance” cuando Taylor Swift le pidió que se uniera a ella y a Jon Bon Jovi en el escenario para una presentación de “Livin ‘On a Prayer”, en el 2013. Guillermo admitó que todavía se siente avergonzado, y afirmó que no sabe “lo que le pasó” aquella noche. Video: The Royal Family Chanel.